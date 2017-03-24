Миранда: "Неймар должен стать следующим обладателем "Золотого мяча"

Капитан сборной Бразилии Миранда после победы над Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (4:1) отметил, что команда проявила себя с лучшей стороны, несмотря на пропущенный гол. Также он заявил, что Неймар должен выиграть "Золотой мяч".

- Сборная Бразилии показала себя зрелой и хорошо организованной командой, - цитирует Seleção Brasileira‏ Миранду. - Каждый знает свою функцию. Мы пропустили первыми, но это никак не повлияло на нас, мы выиграли. Следующим обладателем "Золотого мяча" должен стать Неймар. На данный момент он является лучшим игроком в мире.