10:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Миранда: "Неймар должен стать следующим обладателем "Золотого мяча"

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Капитан сборной Бразилии Миранда после победы над Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (4:1) отметил, что команда проявила себя с лучшей стороны, несмотря на пропущенный гол. Также он заявил, что Неймар должен выиграть "Золотой мяч".

- Сборная Бразилии показала себя зрелой и хорошо организованной командой, - цитирует Seleção Brasileira‏ Миранду. - Каждый знает свою функцию. Мы пропустили первыми, но это никак не повлияло на нас, мы выиграли. Следующим обладателем "Золотого мяча" должен стать Неймар. На данный момент он является лучшим игроком в мире.

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Материалы REN-TV

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