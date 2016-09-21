Минспорта предлагает освободить дочерние компании "России-2018" от НДС

Министерство спорта РФ разработало законопроект об освобождении дочерних компаний оргкомитета "Россия-2018" от уплаты НДС в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает официальный сайт правительства РФ.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Кодекса дочерние организации ФИФА не признаются налогоплательщиками, дополнительное их указание в статье 146 Кодекса избыточно. Законопроектом предлагается исключить из числа объектов налогообложения по налогу на добавленную стоимость операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав дочерних организаций АНО "Оргкомитет "Россия-2018", - говорится в законопроекте.

Рассмотрен он будет на заседании правительства РФ. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.