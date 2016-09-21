15:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Минспорта предлагает освободить дочерние компании "России-2018" от НДС

0
0
0
1

Министерство спорта РФ разработало законопроект об освобождении дочерних компаний оргкомитета "Россия-2018" от уплаты НДС в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает официальный сайт правительства РФ.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Кодекса дочерние организации ФИФА не признаются налогоплательщиками, дополнительное их указание в статье 146 Кодекса избыточно. Законопроектом предлагается исключить из числа объектов налогообложения по налогу на добавленную стоимость операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав дочерних организаций АНО "Оргкомитет "Россия-2018", - говорится в законопроекте.

Рассмотрен он будет на заседании правительства РФ. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://government.ru/activities/24607/

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

всё-то им мало.

16:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ