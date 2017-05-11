Минимущество передало Екатеринбургу землю в районе стадиона чемпионата мира-2018

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило в постоянное пользование управлению капитального строительства города Екатеринбурга два земельных участка в районе стадиона, строящегося к чемпионату мира 2018 года, для благоустройства и организации местного проезда.

"Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" в постоянное (бессрочное) пользование передано два участка в городе Екатеринбурга от ул. Репина до ул. Татищева общей площадью 0,48 га для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, - сообщается на официальном сайте болельщиков чемпионата мира-2018 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. - В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденными постановлением правительства Свердловской области, на указанной территории предусмотрено благоустройство и организация местного проезда от ул. Репина до ул. Татищева".

С начала 2017 года МУГИСО предоставило управлению капитального строительства города Екатеринбурга пять земельных участков общей площадью 8,132 тыс. кв. м для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к строящемуся стадиону.

"Сейчас проводится работа по предоставлению в безвозмездное пользование трех земельных участков общей площадью 21,065 тыс. кв. м для размещения объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в границах улиц Пирогова - Ключевская - Мельникова - Татищева", - подытожили в пресс-службе.