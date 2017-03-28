17:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Месси дисквалифицирован на четыре матча

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба ФИФА. Форвард "Барселоны" наказан за оскорбление судьи в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0). Тогда Месси в грубой форме оскорбил как самого арбитра, так и его мать.

Таким образом, Месси пропустит не только лишь сегодняшнюю встречу отбора ЧМ-2018 против Боливии, но и матчи с Уругваем, Венесуэлой и Перу. Помимо дисквалификации аргентинец должен заплатить штраф в десять тысяч швейцарских франков.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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oleg.bob

И правильно, последнее время он совсем оборзел, и всё больше напоминает своего великого предшественника- скандалиста!

17:43

любфут

А Аргентина то не в очень хорошем положении. Никак не может толком проявить себя в сборной, а подводит частенько. Все же его клуб "Барселона", если перейдет куда-нибудь, то не уверен, что будет бесподобным.

17:41

DoNNyJuaNito

в доту похоже переиграл - там такое повсюду)

17:41

Glafira49

гном нервничает

17:35

shpasic

странно, что не пять - по числу золотых мячей)

17:31

shpasic

дисквалифицирован на четыре матча за то, что оскорбил арбитра и мать его!!!))

17:30

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