Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба ФИФА. Форвард "Барселоны" наказан за оскорбление судьи в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0). Тогда Месси в грубой форме оскорбил как самого арбитра, так и его мать.

Таким образом, Месси пропустит не только лишь сегодняшнюю встречу отбора ЧМ-2018 против Боливии, но и матчи с Уругваем, Венесуэлой и Перу. Помимо дисквалификации аргентинец должен заплатить штраф в десять тысяч швейцарских франков.