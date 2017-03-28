Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба ФИФА. Форвард "Барселоны" наказан за оскорбление судьи в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0). Тогда Месси в грубой форме оскорбил как самого арбитра, так и его мать.
Таким образом, Месси пропустит не только лишь сегодняшнюю встречу отбора ЧМ-2018 против Боливии, но и матчи с Уругваем, Венесуэлой и Перу. Помимо дисквалификации аргентинец должен заплатить штраф в десять тысяч швейцарских франков.
oleg.bob
И правильно, последнее время он совсем оборзел, и всё больше напоминает своего великого предшественника- скандалиста!
17:43
любфут
А Аргентина то не в очень хорошем положении. Никак не может толком проявить себя в сборной, а подводит частенько. Все же его клуб "Барселона", если перейдет куда-нибудь, то не уверен, что будет бесподобным.
17:41
DoNNyJuaNito
в доту похоже переиграл - там такое повсюду)
17:41
Glafira49
гном нервничает
17:35
shpasic
странно, что не пять - по числу золотых мячей)
17:31
shpasic
дисквалифицирован на четыре матча за то, что оскорбил арбитра и мать его!!!))
17:30