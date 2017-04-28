Комитет по строительству Санкт-Петербурга оштрафован за заключение контракта с "Метростроем"

Комитет по строительству Санкт-Петербурга признан виновным в нарушении закона о контрактной системе и привлечен к административной ответственности по контракту с АО "Метрострой" на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург", сообщают "Ведомости". Решение вынес комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга. Комитет заплатил штраф, сумма которого составила 50 тысяч рублей.

Администрация Петербурга 20 декабря 2016 года без конкурса заключила с "Метростроем"", который занимался строительством стадиона с лета прошлого года, контракт на 952 миллиона рублей на выполнение к марту 2017 года дополнительных работ по благоустройству территории и организации зоны доступа.

Антимонопольное ведомство также признало комитет виновным в нарушении закона о контрактной системе, но не стало возбуждать административное дело повторно. Кроме того, комитет подозревается и в нарушении закона о защите конкуренции. Следующее заседание по делу назначено на 31 мая. Оснований заключать контракт с единственным поставщиком не было, к тому же такие действия создали преимущественные условия и ограничили конкуренцию, объяснил представитель управления.