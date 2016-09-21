Комиссия совета безопасности РФ дала ряд рекомендаций по подготовке к ЧМ-2018

Межведомственная комиссия Совета безопасности по общественной безопасности дала ряд рекомендаций по подготовке России к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций примут четыре города с 17 июня по 2 июля.

"Были рассмотрены дополнительные правовые и организационные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период международных футбольных соревнований, которые пройдут в нашей стране.

В целях повышения эффективности работы государственных органов по осуществлению мероприятий, направленных на выявление и локализацию угроз безопасности при подготовке и проведении этих спортивных мероприятий, соответствующие рекомендации даны Минспорту России, МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи России, Минтрансу России, Росмолодежи и Генеральной прокуратуре России", - говорится в заявлении пресс-службы.