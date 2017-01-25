Кержаков предложил провести матч легенд перед стартом ЧМ-2018

Форвард "Зенита" Александр Кержаков на заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга предложил перед началом чемпионата мира-2018 провести матч с участием легенд футбола. Мировое первенство в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Вчера принял участие в заседании общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018. Предложил провести перед началом ЧМ матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче?" – написал в своем Instagram Кержаков.