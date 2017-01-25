12:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кержаков предложил провести матч легенд перед стартом ЧМ-2018

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Форвард "Зенита" Александр Кержаков на заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга предложил перед началом чемпионата мира-2018 провести матч с участием легенд футбола. Мировое первенство в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Вчера принял участие в заседании общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018. Предложил провести перед началом ЧМ матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче?" – написал в своем Instagram Кержаков.

 

Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму Спб, который посвятили Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Предложил провести перед началом Чемпионата мира по футболу матч с участием Легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче? #АК11 #футбол #football #санктпетербург #футболнадворцовой #worldcup #russia2018

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Янв 25 2017 в 12:16 PST

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

на Дворцовой только одна штанга стоит, как они играть собираются? или в Арку Главного Штаба голы забивать будут?

13:18

Flamenco

Должны участвовать звезды "Зенита" разных времен, тогда имеет смысл!!!

12:29

Flamenco

Маски Шоу)))

12:25

romy4_84

отличная идея! хотелось бы Аршавина, Тихонова, Тимощука, Каряку и Семака увидеть. ну, и Роналду с Мессии мячики нашим Легендам подавать

12:20

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