Кержаков предложил провести матч легенд перед стартом ЧМ-2018

Форвард "Зенита" Александр Кержаков на заседании Общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга предложил перед началом чемпионата мира-2018 провести матч с участием легенд футбола. Мировое первенство в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
"Вчера принял участие в заседании общественного совета комитета по туризму Санкт-Петербурга, который посвятили Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018. Предложил провести перед началом ЧМ матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче?" – написал в своем Instagram Кержаков.
Вчера принял участие в заседании Общественного совета комитета по туризму Спб, который посвятили Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Предложил провести перед началом Чемпионата мира по футболу матч с участием Легенд футбола на Дворцовой площади. Как вам идея? И кого из спортсменов хотели бы видеть на этом матче? #АК11 #футбол #football #санктпетербург #футболнадворцовой #worldcup #russia2018
shpasic
на Дворцовой только одна штанга стоит, как они играть собираются? или в Арку Главного Штаба голы забивать будут?
13:18
Flamenco
Должны участвовать звезды "Зенита" разных времен, тогда имеет смысл!!!
12:29
Flamenco
Маски Шоу)))
12:25
romy4_84
отличная идея! хотелось бы Аршавина, Тихонова, Тимощука, Каряку и Семака увидеть. ну, и Роналду с Мессии мячики нашим Легендам подавать
12:20