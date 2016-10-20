12:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кандидаты в волонтеры ЧМ-2018 получат свой турнир

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5 декабря, в международный день волонтера, в Екатеринбурге пройдет турнир для кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 от Уральского федерального округа. Организаторами турнира стали "Урал" и волонтерский центр чемпионата мира.

Как рассчитывают организаторы, по примеру Екатеринбурга подобные турниры пройдут и в других городах России, задействованных в проведении мирового форума. В итоге идея должна вылиться в общенациональный проект и должна способствовать еще большей популяризации роли волонтеров в проведении масштабных международных стартов.

Учитывая, что среди кандидатов в волонтеры очень много представительниц прекрасного пола, соревнования планируется организовать как среди мужских, так и женских команд. (Алексей МАКСИМОВ)

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