"Известия": очередной визит комиссии ФИФА с инспекцией объектов ЧМ-2018 намечен на конец февраля

В конце февраля – начале марта ФИФА нанесет инспекционный визит в города, проводящие Кубок конфедераций-2017, а затем проанализирует готовность субъектов РФ к проведению чемпионата мира-2018, сообщают "Известия". 27 февраля сотрудники ФИФА посетят Санкт-Петербург. На следующий день они прибудут в Казань, 1 марта – в Сочи, а 2 марта прилетят в Москву. 3–4 марта в Москве пройдет заседание рабочих групп с участием представителей городов, принимающих чемпионат мира 2018 года. Это мероприятие будет включать в себя виртуальные туры по городам и их стадионам. Напомним, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи его также будут принимать Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Калининград. Состав делегации ФИФА в этот раз не будет отличаться от предыдущих (последний визит комиссии ФИФА состоялся в декабре).