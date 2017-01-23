03:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Известия": очередной визит комиссии ФИФА с инспекцией объектов ЧМ-2018 намечен на конец февраля

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В конце февраля – начале марта ФИФА нанесет инспекционный визит в города, проводящие Кубок конфедераций-2017, а затем проанализирует готовность субъектов РФ к проведению чемпионата мира-2018, сообщают "Известия". 27 февраля сотрудники ФИФА посетят Санкт-Петербург. На следующий день они прибудут в Казань, 1 марта – в Сочи, а 2 марта прилетят в Москву. 3–4 марта в Москве пройдет заседание рабочих групп с участием представителей городов, принимающих чемпионат мира 2018 года. Это мероприятие будет включать в себя виртуальные туры по городам и их стадионам. Напомним, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи его также будут принимать Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Калининград. Состав делегации ФИФА в этот раз не будет отличаться от предыдущих (последний визит комиссии ФИФА состоялся в декабре).

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/658723

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