Игорь Лебеденко: "Глупо говорить, что я дебютирую в сборной в 33 года"

Полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко подчеркнул, что Станислав Черчесов сможет справиться с работой главного тренера сборной России. При этом футболист подчеркнул, что уже не надеется попасть в национальную команду.

– Мне кажется, Черчесов сможет принести максимальную пользу для нашей сборной на чемпионате мира 2018 года, - цитируют "Известия" Лебеденко. - Я желаю ему добиться тех целей, которые он перед собой поставил. Знаю, что возглавить сборную было его мечтой. Конечно, хотелось бы в будущем поработать с Черчесовым, но, наверное, уже не удастся.

– Намекаете на сборную?

– Наверное, говорить, что я дебютирую в сборной в 33 года, будет глупо. Если смотреть на вещи реально, то в сборной есть возрастные игроки, но они играют в команде давно. Сейчас все-таки больше смотрят на тех, кто к 2018 году будет в оптимальных кондициях и принесет сборной пользу. Я не говорю, что я не хочу или не могу, но не в 33 года же начинать играть за национальную команду…