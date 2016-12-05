И. о. губернатора заверил: аэропорт Калининграда успеют реконструировать к ЧМ-2018

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов заверил, что работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут завершены в срок, передает ТАСС. Раньше сообщалось, что строители отстают по срокам почти на десять месяцев, из-за чего пришлось разорвать контркт с подрядчиком "Стройновация".

- Правительство Калининградской области очень активно вмешивалось в этот процесс: не так давно, наконец, решился вопрос с окончательным оформлением смены собственника, - цитирует ТАСС Алиханова. - Сейчас уже все вопросы решены - и финансирование открыто, количество работающих людей на площадке достаточное. Нас уверяют, что сейчас все будет хорошо с точки зрения графиков подготовки к чемпионату.

На наш взгляд, вопрос удлинения полосы не сильно критичен для Калининграда, есть более насущные вопросы - это перроны, рулежные дорожки и так далее. На них в первую очередь надо делать акцент. Возможно, Dreamliner здесь и не сядет в ближайшее время, но ничего страшного я в этом не вижу. Пока мы не стали большим хабом, Dreamliner, наверное, будет садиться здесь не очень часто. А что касается самого аэровокзального комплекса, то, на мой взгляд, это вопрос очень серьезный и очень актуальный.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.