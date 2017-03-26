Голы Левандовски и Пищека помогли Польше обыграть Черногорию

Сборная Польши обыграла команду Черногории (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. В составе победителей по голу забили нападающий Роберт Левандовски и Лукаш Пищек. У хозяев поля отличился форвард Стефан Мугоша. В другой встрече Дания и Румыния голов не забили – 0:0.

Благодаря этой победе поляки вышли на чистое первое место в группе Е, набрав 13 очков. Команда Черногории идет на второй строчке с 7-ю баллами в активе. Следом, на третьем и четвертом месте идут Дания (7 очков) и Румыния (6 очков).

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

Черногория – Польша – 1:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 40 (0:1). Мугоша, 63 (1:1). Пищек, 82 (1:2).

Черногория: Божович, Савич, Вешович, Шофранац, Стойкович, Вукчевич, Марушич (Вучинич, 90+2), Шчекич (Джорджевич, 86), Кояшевич (Иванич, 81), Бечирай, Мугоша.

Польша: Фабяньски, Пищек, Паздан, Глик, Енджейчик, Блащиковски, Грощицки (Пешко, 90+5), Зелиньски, Мончиньски (Ционек, 90+2), Линетти (Теодорчик, 78), Левандовски.

Предупреждения: Савич, 39. Мугоша, 40. Вешович, 42. Шофранац, 48. Глик, 69.

Судья: Кошшои (Венгрия).

26 марта. Подгорица. Стадион Gradski.

Румыния – Дания – 0:0

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Латовлевичи (Ротариу, 76), Кирикеш, Тошка, Бензар, Пинтилий, Кипчу (Иван, 85), Станчу, Марин, Кешеру (Алибек, 63).

Дания: Шмайхель, Кьер (Йергенсен Занка, 46), Вестергорд, Анкерсен, Кристенсен, Дурмиси, Квист, Шене (Брейтуэйт, 69), Делэйни, Эриксен, Корнелиус.

Предупреждения: Корнелиус, 45. Анкерсен, 60. Пинтилий, 90+1.

Судья: Аткинсон (Англия).

26 марта. Клуж-Напока. Стадион Cluj Arena.