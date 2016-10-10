Голландия проиграла Франции, Промес получил травму

Сборная Голландии на своем поле уступила Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Единственный гол на счету Поля Погба. Нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел в старте хозяев, но получил травму и был заменен уже на 16-й минуте.
В другом поединке Швеция дома разгромила Болгарию – 3:0. Все 90 минут на поле у шведов провел капитан "Краснодара" Андреас Гранквист. У гостей весь матч отыграли хавбеки "Спартака" и ЦСКА Ивелин Попов и Георгий Миланов.
Белоруссия сыграла вничью с Люксембургом – 1:1. Причем большую часть встречи гости провели в меньшинстве после удаления Дирка Карлсона. В стартовом составе белорусов вышли защитники "Томи" и "Краснодара" Максим Бордачев и Александр Мартынович, хавбеки "Ростова" и "Анжи" Тимофей Калачев и Иван Маевский, а также экс-игрок "Спартака" Егор Филипенко. Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко появился на поле на 75-й минуте.
Шведы возглавили группу А, по дополнительным показателям обходя Францию. Голландия опустилась на третью строчку. Болгария идет четвертой, Белоруссия – пятая, а Люксембург занимает шестую позицию.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа А
Голландия – Франция – 0:1 (0:1)
Гол: Погба, 30.
Голландия: Стекеленбург, Карсдорп, ван Дейк, Брума, Блинд, Промес (Депай, 16), Вайналдум (Дост, 62), Стротман, Преппер (Виллемс, 84), Классен, Янссен.
Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Кюрзава, Сиссоко, Матюиди, Погба, Гризманн (Канте, 90+3), Пайет (Марсьяль, 67), Гамейро (Жиньяк, 79).
Предупреждения: Преппер, 71. Стротман, 79. Погба, 79.
Судья: Скомина (Словения).
10 октября. Амстердам. Стадион Amsterdam ArenA.
Трансляция матча Голландия - Франция
Швеция – Болгария – 3:0 (2:0)
Голы: Тойвонен, 39 (1:0). Хильемарк, 45 (2:0). Линделеф, 58 (3:0).
Швеция: Ольсен, Гранквист, Ольссон (Аугустинссон, 63), Крафт, Линделеф, Экдаль, Хильемарк, Дурмаз, Форсберг (Вендт, 74), Берг (Гвидетти, 85), Тойвонен.
Болгария: Стоянов, А.Д. Александров, Недялков, С.Попов, Божиков, И.Попов, Миланов, Дяков, Костадинов (М.Александров, 53), Чочев (Марселинью, 72), Славчев (Райнов, 89).
Предупреждения: А.Д. Александров, 6. Гранквист, 47.
Судья: Оливер (Англия).
10 октября. Сольна. Стадион Friends Arena (Stockholms).
Белоруссия – Люксембург – 1:1 (0:0)
Голы: Савицкий, 80 (1:0). Жоаким, 85 (1:1).
Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Бордачев (Володько, 78), Мартынович, Поляков, Калачев, Глеб, Гордейчук, Корзун, Маевский (Савицкий, 71), Сигневич (Корниленко, 60).
Люксембург: Мори, Филиппс, Дельгадо, Карлсон, Мутш, Жоаким, Янс, Мартинс (Вейга, 35), Тилл (Ениш, 46), Даниел да Мота, Бонерт (Тюрпель, 72).
Предупреждения: Корзун, 11. Карлсон, 13. Дельгадо, 36. Сигневич, 48. Бордачев, 53. Жоаким, 54. Корниленко, 75. Мартынович, 84.
Удаление: Карлсон, 44.
Судья: Вельц (Германия).
10 октября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Дополнительная информация
- Крылья Советов Самара
- Ростов
- Тимофей Калачев
- Анжи
- Сергей Корниленко
- Егор Филипенко
- ЦСКА (футбол)
- Томь
- Спартак (Футбол)
- Краснодар
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Болгарии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Люксембурга
- Александр Мартынович
- Ивелин Попов
- Поль Погба
- Георгий Миланов
- Квинси Промес
- Андреас Гранквист
- Иван Маевский
- Максим Бордачев
П_о_в_а_р
ЗАМАНАЛИ ОРАТЬ, НОЧЬ НА ДВОРЕ!!!
01:27
GoaLapagos
МЫ ПОНЯЛИ. НЕ НУЖНО ЧЕРЕЗ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОВТОРЯТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ
00:26
Platinum1991
ПРОМЕС ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ??? А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю! 1. Игра с Францией это вам не игра с белорусами, где Промес снял СЛИВКИ, получил прессу и показал игру! С французами такие голевые номера у Промеса УЖЕ не пройдут и Голландия проиграет. А кого будут винить? В том числе и Промеса! 2. Французы Промесу не дадут развернуться. И это он хорошо знает! Плюс игра в России с Ростовом - силы надо поберечь! А зачем сейчас Промесу рвать жилы! Он УЖЕ снял СЛИВКИ в игре с белорусами. Пусть остальные отдуваются с французами. Сам Промес получается здесь, в поражении, как вроде бы совсем НЕ ПРИЧЁМ и не виноват в плохой игре его сборной! Пустяковая травма и ОТМАЗКА от невразумительной игры с французами. 3. Камешки в огород Промеса уже никто не сможет кинуть, как это было до игры с белорусами! Промес отсидится за спинами остальных игроков сборной и никто его УЖЕ не сможет УПРЕКНУТЬ за плохую игру сборной с французами, потому что травма и вынужденная замена. А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Промес мог играть дальше, но решил СХИТРИТЬ и отсидеться за спинами остальных игроков! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю!
23:51 10 октября