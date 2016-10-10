Голландия проиграла Франции, Промес получил травму

Сборная Голландии на своем поле уступила Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Единственный гол на счету Поля Погба. Нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел в старте хозяев, но получил травму и был заменен уже на 16-й минуте.

В другом поединке Швеция дома разгромила Болгарию – 3:0. Все 90 минут на поле у шведов провел капитан "Краснодара" Андреас Гранквист. У гостей весь матч отыграли хавбеки "Спартака" и ЦСКА Ивелин Попов и Георгий Миланов.

Белоруссия сыграла вничью с Люксембургом – 1:1. Причем большую часть встречи гости провели в меньшинстве после удаления Дирка Карлсона. В стартовом составе белорусов вышли защитники "Томи" и "Краснодара" Максим Бордачев и Александр Мартынович, хавбеки "Ростова" и "Анжи" Тимофей Калачев и Иван Маевский, а также экс-игрок "Спартака" Егор Филипенко. Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко появился на поле на 75-й минуте.

Шведы возглавили группу А, по дополнительным показателям обходя Францию. Голландия опустилась на третью строчку. Болгария идет четвертой, Белоруссия – пятая, а Люксембург занимает шестую позицию.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Голландия – Франция – 0:1 (0:1)

Гол: Погба, 30.

Голландия: Стекеленбург, Карсдорп, ван Дейк, Брума, Блинд, Промес (Депай, 16), Вайналдум (Дост, 62), Стротман, Преппер (Виллемс, 84), Классен, Янссен.

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Кюрзава, Сиссоко, Матюиди, Погба, Гризманн (Канте, 90+3), Пайет (Марсьяль, 67), Гамейро (Жиньяк, 79).

Предупреждения: Преппер, 71. Стротман, 79. Погба, 79.

Судья: Скомина (Словения).

10 октября. Амстердам. Стадион Amsterdam ArenA.

Трансляция матча Голландия - Франция

Швеция – Болгария – 3:0 (2:0)

Голы: Тойвонен, 39 (1:0). Хильемарк, 45 (2:0). Линделеф, 58 (3:0).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Ольссон (Аугустинссон, 63), Крафт, Линделеф, Экдаль, Хильемарк, Дурмаз, Форсберг (Вендт, 74), Берг (Гвидетти, 85), Тойвонен.

Болгария: Стоянов, А.Д. Александров, Недялков, С.Попов, Божиков, И.Попов, Миланов, Дяков, Костадинов (М.Александров, 53), Чочев (Марселинью, 72), Славчев (Райнов, 89).

Предупреждения: А.Д. Александров, 6. Гранквист, 47.

Судья: Оливер (Англия).

10 октября. Сольна. Стадион Friends Arena (Stockholms).

Белоруссия – Люксембург – 1:1 (0:0)

Голы: Савицкий, 80 (1:0). Жоаким, 85 (1:1).

Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Бордачев (Володько, 78), Мартынович, Поляков, Калачев, Глеб, Гордейчук, Корзун, Маевский (Савицкий, 71), Сигневич (Корниленко, 60).

Люксембург: Мори, Филиппс, Дельгадо, Карлсон, Мутш, Жоаким, Янс, Мартинс (Вейга, 35), Тилл (Ениш, 46), Даниел да Мота, Бонерт (Тюрпель, 72).

Предупреждения: Корзун, 11. Карлсон, 13. Дельгадо, 36. Сигневич, 48. Бордачев, 53. Жоаким, 54. Корниленко, 75. Мартынович, 84.

Удаление: Карлсон, 44.

Судья: Вельц (Германия).

10 октября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".