Главгосэкспертиза положительно оценила проект "Фишта"

Главгосэкспрертиза положительно оценила проект сочинского стадиона "Фишт". Арена, на которой проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал, а также три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.

"Под Новый год завершают важные дела. Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона "Фишт" в Сочи. Стадион обновили к ЧМ-2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной", - написал Кондратьев в своем твиттере.

Под Новый год завершают важные дела. Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона "Фишт" в Сочи.#пишусам – Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 30 декабря 2016 г.