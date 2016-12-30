18:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Главгосэкспертиза положительно оценила проект "Фишта"

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Главгосэкспрертиза положительно оценила проект сочинского стадиона "Фишт". Арена, на которой проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал, а также три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017.

"Под Новый год завершают важные дела. Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона "Фишт" в Сочи. Стадион обновили к ЧМ-2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной", - написал Кондратьев в своем твиттере.

 

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Материалы REN-TV

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