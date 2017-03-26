Гарет Саутгейт: "Только одна команда хотела победить сегодня"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Литвой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 заявил, что игра ему не очень понравилась из-за оборонительной тактики соперника. Англичане идут на первом месте в группе F, не пропустив ни одного мяча в пяти играх и набрав 13 очков.

– Игра могла понравится мне намного больше, однако только одна команда хотела победить сегодня, – цитирует ITV Sport Саутгейта. – Сложно было взломать оборону соперника. Мы не очень быстро двигали мяч, пока не вышли Варди и Рэшфорд. Дефо? Я рад, что он забил. Он внес свой вклад во время тренировок команды. У нас была действительно хорошая неделя, пусть мы и не смогли победить Германию. Главное, что взяли три очка сегодня. Дефо помог нам, его опыт очень важен для нас.

Выезд в Шотландию будет очень трудной, игра с Литвой была совсем другой. Мы уверено контролировали игру в последние двадцать минут, но, к сожалению, не смогли забить третий мяч.