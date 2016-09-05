14:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА к ЧМ-2018 запускает страницу в российской социальной сети

0
0
0

ФИФА объявила о запуске официальной страницы чемпионата мира 2018 года в российской социальной сети "ВКонтакте", информирует пресс-служба организации. Отмечается, что эта площадка в интернете является одной из наиболее удобных для русскоязычной аудитории. Добавим, что во время чемпионата мира 2014 года интернет-платформы ФИФА, включающие сайт, мобильное приложение, страницы в Facebook, твиттере и Instagram, посетили более миллиарда болельщиков со всего мира.

– Одна из ключевых целей ФИФА – общаться с футбольными болельщиками во всем мире, и запуск официальной страницы в "ВКонтакте" – еще один шаг в этом направлении, – говорится в сообщении.

 

Дополнительная информация

https://vk.com/fifaworldcup

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ