ФИФА к ЧМ-2018 запускает страницу в российской социальной сети

ФИФА объявила о запуске официальной страницы чемпионата мира 2018 года в российской социальной сети "ВКонтакте", информирует пресс-служба организации. Отмечается, что эта площадка в интернете является одной из наиболее удобных для русскоязычной аудитории. Добавим, что во время чемпионата мира 2014 года интернет-платформы ФИФА, включающие сайт, мобильное приложение, страницы в Facebook, твиттере и Instagram, посетили более миллиарда болельщиков со всего мира.

– Одна из ключевых целей ФИФА – общаться с футбольными болельщиками во всем мире, и запуск официальной страницы в "ВКонтакте" – еще один шаг в этом направлении, – говорится в сообщении.