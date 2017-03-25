23:45 25 марта | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Федерация футбола Албании осудила действия фанатов во время матча с Италией

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Федерация футбола Албании решительно осудила поведения фанатов команды во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (0:2). Во время поединка албанцы забросали поле файерами, после чего игра была остановлена на десять минут.

В федерации отметили, что такие выходки не имеют ничего общего с нормальным поведением болельщиков. Кроме того, действия фанатов осудил и главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи, отметив, что никогда не видел такого за пять лет руководства командой.

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Материалы REN-TV

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