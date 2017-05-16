Евгений Плющенко: "Чемпионат мира-2018 удастся на все сто!"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол Сочи на ЧМ-2018 Евгений Плющенко выразил уверенность, что Россия достойно примет турнир. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.

- Для меня большая честь стать послом чемпионата мира, который пройдет в 2018 году, и Кубка конфедераций-2017. Очень важно, что эти два турнира пройдут в России, - цитирует официальный сайт ФИФА Плющенко. - Это огромная популяризация спорта, и футбола в частности, для молодежи, начинающих спортсменов, мальчиков и девочек. Это важнейшее наследие: суперплощадки и стадионы, огромнейшее событие, уважение к нам и высокий статус. Одно из крупнейших событий, я считаю.

Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведет все на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!