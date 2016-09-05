22:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эрик Дайер: "Англия должна пройти долгий путь, чтобы забыть Euro-2016"

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Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер после победы в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 со Словакией (1:0) подчеркнул, что всегда приятно выигрывать на старте. При этом хавбек отметил, что команда старается поскорее забыть выступление на Euro-2016.

- Приятно выигрывать на старте турнира, - приводит Sky Sports слова Дайера. - Мы стараемся забыть чемпионат Европы-2016, поэтому эта победа важна для нашей команды. Должно пройти еще какое-то время, но начало положено. Все, что в наших силах, - приносить победы. Нам придется пройти долгий путь, чтобы забылось произошедшее во Франции.

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