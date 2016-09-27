Эллардайс будет уволен из сборной Англии?

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время покинет свой пост, утверждает The Times. Сегодня 61-летний специалист встретился с руководством Футбольной ассоциации Англии (FA) и рассказал свою версию истории, по которой он обвиняется в коррупции. Представители FA выслушали наставника команды, но все равно склоняются к его отставке.

Напомним, что еще до назначения на занимаемую сегодня должность специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент FA, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.

Сборную Англии Эллардайс возглавил всего 67 дней назад. Под его руководством команда провела один матч, обыграв сборную Словакию (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018.