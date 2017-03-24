12:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эдгардо Бауса: "Не думаю, что сборная Аргентины зависит от Месси"

0
0
0
0

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после победы над Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:0) отметил, что его команда не зависит от Лионеля Месси. Нападающий "Барселоны" стал автором победного гола в матче с чилийцами.

- Не думаю, что сборная Аргентины зависит от Месси, - цитирует AS Баусу. - Лео сегодня хорошо сыграл. Тем не менее нам еще предстоит много работы, будем совершенствоваться. Я очень счастлив, потому что мы выиграли матч так, как и представляли. Команда провела отличный поединок против отличной команды Чили.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ