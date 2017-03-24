Эдгардо Бауса: "Не думаю, что сборная Аргентины зависит от Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после победы над Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:0) отметил, что его команда не зависит от Лионеля Месси. Нападающий "Барселоны" стал автором победного гола в матче с чилийцами.

- Не думаю, что сборная Аргентины зависит от Месси, - цитирует AS Баусу. - Лео сегодня хорошо сыграл. Тем не менее нам еще предстоит много работы, будем совершенствоваться. Я очень счастлив, потому что мы выиграли матч так, как и представляли. Команда провела отличный поединок против отличной команды Чили.