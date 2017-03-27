11:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джо Харт: "Капитан сборной Англии - Руни, я знаю свое место"

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Вратарь сборной Англии Джо Харт подчеркнул, что Уэйн Руни остается капитаном национальной команды, несмотря на то, что пропустил три последних матча. Во вчерашней игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (2:0) Харт получил капитанскую повязку.

- Уэйн Руни - наш капитан, я это знаю, - цитирует Sky Sports Харта. - Я его просто подменял. Джордан Хендерсон и Гэри Кэйхилл это тоже знают. Мне, безусловно, приятно носить капитанскую повязку в сборной, но я знаю свое место в сборной и просто хочу выступать как можно лучше.

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Материалы REN-TV

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