Джо Харт: "Капитан сборной Англии - Руни, я знаю свое место"

Вратарь сборной Англии Джо Харт подчеркнул, что Уэйн Руни остается капитаном национальной команды, несмотря на то, что пропустил три последних матча. Во вчерашней игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (2:0) Харт получил капитанскую повязку.

- Уэйн Руни - наш капитан, я это знаю, - цитирует Sky Sports Харта. - Я его просто подменял. Джордан Хендерсон и Гэри Кэйхилл это тоже знают. Мне, безусловно, приятно носить капитанскую повязку в сборной, но я знаю свое место в сборной и просто хочу выступать как можно лучше.