Данила Козловский снимет к ЧМ-2018 фильм "Тренер" и сыграет главную роль

Известный актер и посол ЧМ-2018 Данила Козловский снимет фильм "Тренер", который станет его дебютом в режиссуре, сообщает "Интерфакс". Выйдет фильм в прокат в апреле, в преддверии чемпионата мира-2018. В нем рассказывается о бомбардире сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент не забивает пенальти, после чего завершает карьеру и становится тренером. Главную роль сыграет сам Козловский.

- Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера... Для меня эта история о страсти, чувствах, эмоциях, - сказал Козловский. - О том, как маленькая группа людей в далеком провинциальном городе изменила мир вокруг себя. Про людей, которые не боятся осуществлять свою мечту и тем самым дарят другим надежду, надежду осуществить невозможное. В истории футбола таких примеров немало - "Ростов", "Лестер", сборная Исландии.

Также в фильме сыграют Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Мария Лобанова, Игорь Гордин. Съемки пройдут весной и летом 2017 года. В них будут задействованы стадионы "Краснодар", "Открытие Арена", "Арена Химки" и другие. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.