13:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры не верят в победу сборной Израиля над сборной Испании

Испания – Израиль. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Испания – Израиль. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0

24 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 ИспанияИзраиль. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Израиль

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Испании. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,12 – Н 8,55 – П2 23,00

Трансляция матча Испания – Израиль 24 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Израиль.

Прямая трансляция матча Испания – Израиль 24 марта на канале "Матч! Игра".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-0, 8 – 2.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

14 октября 1998 года

Отбор ЧЕ

Израиль – Испания

1:2

10 октября 1999 года

Отбор ЧЕ

Испания – Израиль

3:0

7 октября 2000 года

Отбор ЧМ

Испания – Израиль

2:0

6 июня 2001 года

Отбор ЧМ

Израиль – Испания

1:1
0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ