Букмекеры не верят в победу сборной Израиля над сборной Испании

24 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Испания – Израиль. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Израиль

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Испании. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,12 – Н 8,55 – П2 23,00

Трансляция матча Испания – Израиль 24 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Израиль.

Прямая трансляция матча Испания – Израиль 24 марта на канале "Матч! Игра".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-0, 8 – 2.

Результаты последних матчей