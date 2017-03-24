Букмекеры не верят в победу сборной Израиля над сборной Испании

24 марта состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Испания – Израиль. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Испания – Израиль
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Испании. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,12 – Н 8,55 – П2 23,00
Трансляция матча Испания – Израиль 24 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Израиль.
Прямая трансляция матча Испания – Израиль 24 марта на канале "Матч! Игра".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-0, 8 – 2.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
14 октября 1998 года
|
Отбор ЧЕ
|
Израиль – Испания
|
1:2
|
10 октября 1999 года
|
Отбор ЧЕ
|
Испания – Израиль
|
3:0
|
7 октября 2000 года
|
Отбор ЧМ
|
Испания – Израиль
|
2:0
|
6 июня 2001 года
|
Отбор ЧМ
|
Израиль – Испания
|
1:1