Бельгия ушла от поражения в игре с Грецией перед матчем с Россией

Сборная Бельгии сыграла вничью в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира с Грецией 1:1. Счет в начале первого тайма открыл нападающий гостей Константинос Митроглу. Бельгийцы ушли от поражения в концовке – Ромелу Лукаку поразил ворота соперника на 89-й минуте. Отметим, что греки с 65-й минуты играли в меньшинстве после удаления Панайотиса Тахцидиса.

Бельгийцы лидируют в турнирной таблице с 13-ю очками. Греки идут на втором месте с 11-ю баллами.

Напомним, сборная Бельгии проведет товарищеский матч с Россией 28 марта в Сочи.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Бельгия – Греция – 1:1 (0:0)

Голы: Митроглу, 46 (0:1). Лукаку, 89 (1:1).

Бельгия: Куртуа, Симан (Миральяс, 84), Фертонген, Алдервейрелд, Феллаини (Дембеле, 66), Витсель, Наингголан, Шадли, Мертенс, Лукаку, Феррейра-Карраско.

Греция: Капино, Папастатопулос, Торосидис, Манолас, Тзавеллас, Стафилидис, Тахцидис, Фортунис (Тзиолис, 67), Самарис, Манталос (Зека, 84), Митроглу (Веллиос, 90+2).

Предупреждения: Тахцидис, 29. Феллаини, 40. Тзавеллас, 42. Мертенс, 61. Самарис, 73. Витсель, 73. Капино, 90+4. Лукаку, 90+5.

Удаления: Тахцидис, 65. Тзавеллас, 90+5.

Судья: Брих (Германия).

25 марта. Брюссель. Стадион "King Baudouin".