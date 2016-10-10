Бельгия разгромила Гибралтар, Витсель забил, Бентеке открыл счет на 7-й секунде

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Гибралтар - 6:0. Счет уже на седьмой секунде открыл Кристиан Бентеке. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов мира. Впоследствии он забил еще дважды, оформив хет-трик. Второй мяч в поединке провел хавбек "Зенита" Аксель Витсель. Его одноклубник Николас Ломбертс попал в заявку, но не вышел на поле.

В другом поединке группы H Босния и Герцеговина обыграла Кипр - 2:0. Оба мяча на счету Эдина Джеко. В матче принял участие защитник "Томи" Огнен Враньеш, а также Эмир Спахич (экс-"Шинник", "Торпедо", "Локомотив" и "Анжи"), Тони Шуньич (экс-"Кубань").

Еще в одной встрече Эстония дома уступила Греции - 0:2. В стартовом составе прибалтов вышли бывший игрок "Урала" Александр Дмитриев и Константин Васильев, ранее защищавший цвета "Амкара".

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)

Голы: Бентеке, 1 (0:1). Витсель, 19 (0:2). Бентеке, 43 (0:3). Мертенс, 51 (0:4). Бентеке, 56 (0:5). Азар, 79 (0:6).

Гибралтар: Ибрахим, Уайсмэн, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Р.Кашаро, Гарсия, Босио (Пайас, 46), Маскаренас-Оливеро, Уокер (Бардон, 80), К.Кашаро (Йом, 86), ЛиКашаро.

Бельгия: Куртуа, Симан, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дефур, Витсель, Азар, Бентеке (Батшуайи, 80), Мертенс (Миральяс, 64), Феррейра-Карраско (Шадли, 53).

Предупреждение: Дж.Чиполина, 78.

Судья: Рачковски (Польша).

Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0 (0:0)

Голы: Джеко, 70 (1:0). Джеко, 81 (2:0).

Босния и Герцеговина: Бегович, Спахич, Враньеш, Шуньич, Колашинац (Хайрович, 64), Медунянин, Пьянич, Лулич, Джеко, Джурич (Ибишевич, 81), Вишча (Сушич, 78).

Кипр: Панаги, Деметриу, Доcса Жуниор, Лаифис, Александру, Лабан, Артиматас (Митидис, 85), Макрис (Эфрем, 72), Кастанос, Христофи (Хараламбидис, 77), Сотириу.

Предупреждения: Сотириу, 31. Панаги, 36. Джурич, 64. Медунянин, 68.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

Эстония - Греция - 0:2 (0:1)

Голы: Торосидис, 2 (0:1). Стафилидис, 61 (0:2).

Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте (Камс, 31), Калласте, Баранов, Метс, Дмитриев (Мошников, 80), Васильев, Лутс (Пурье, 69), Марин, Зенев.

Греция: Карнезис, Папастатопулос (Тахцидис, 7), Торосидис (Иконому, 18), Пападопулос, Манолас, Стафилидис, Маниатис (Тзиолис, 87), Манталос, Митроглу, Карелис, Бакасетас.

Предупреждения: Баранов, 20. Дмитриев, 45+2. Иконому, 53.

Судья: Вод (Венгрия).