Бауса объявил состав Аргентины на матч с Чили

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили. Встреча состоится завтра и начнется в 2.30 по московскому времени.

- Дибала не будет играть против Чили, и мы ждем новостей, чтобы узнать, сможет ли он сыграть с Боливией, - цитирует Football Italia Бауcу. - С чилийцами сыграют Ромеро, Меркадо, Отаменди, Рохо, Мас, Маскерано, Билья, Месси, Агуэро, Ди Мария и Игуаин. Агуэро в хорошей форме, я думаю, что он вместе с Месси, Ди Марией и Игуаином смогут изменить баланс игры. Это будет отличный матч между двумя командами высокого уровня. Агуэро будет играть под центральным форвардом. Игуаин знает, что он мой первый номер на позицию девятки. Уверен в нем.