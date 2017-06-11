Австрия не удержала победу в матче с Ирландией

Сборные Австрии и Ирландии (1:1) сыграли вничью в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2018. В составе австрийцев счет открыл Мартин Хинтереггер, а во втором тайме помог своей команде набрать одно очко ирландский форвард Джонатан Уолтерс. В другой встрече Молдавия и Грузия сыграли вничью со счетом 2:2.

Ирландия лидирует в группе D, Австрия располагается на третьей строчке. Грузия и Молдавия замыкают турнирную таблицу, занимая пятое и шестое место соответственно.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Ирландия – Австрия – 1:1 (0:1)

Голы: Хинтереггер, 31 (0:1). Уолтерс, 85 (1:1).

Ирландия: Рэндолф, Уорд (Мерфи, 56), Даффи, Лонг, Кристи, Уилан (Макгиди, 77), Макклин, Брэйди, Хендрик, Артер (Хулахан, 71), Уолтерс.

Австрия: Линднер, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Юнузович (Гриллич, 79), Баумгартлингер, Алаба, Кайнц (Грегорич, 90), Лазаро, Бургшталлер (Харник, 75).

Предупреждения: Брэйди, 30. Кристи, 33.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

11 июня. Дублин. Стадион Aviva Stadium.

Молдавия – Грузия – 2:2 (2:0)

Голы: Гынсарь, 15 (1:0). Дедов, 36 (2:0). Меребашвили, 65 (2:1). Казаишвили, 70 (2:2).

Молдавия: Намашко, Бордиян, Епуряну, Посмак, Карп (Кожокарь, 73), Цыгырлаш (Раку, 78), Чеботару, Дедов, Кочук (Бугаев, 73), Антонюк, Гынсарь.

Грузия: Макаридзе, Наваловский, Лобжанидзе (Квеквескири, 35), Кашия, Кверквелия, Табидзе, Канкава, Даушвили (Казаишвили, 46), Арабидзе, Двалишвили (Меребашвили, 65), Качарава.

Предупреждения: Арабидзе, 79. Бордиян, 88. Канкава, 89.

Судья: Экберг (Швеция).

11 июня. Кишинев. Стадион "Зимбру".