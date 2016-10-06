Австрия и Уэльс сыграли вничью, Грузия уступила Ирландии

Сегодня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. В группе D Австрия и Уэльс не смогли выявить сильнейшего – 2:2. В составе хозяев поля дубль оформил нападающий Марко Арнаутович, а у гостей голом отметился Джо Аллен. В конце первого тайма защитник австрийцев Кевин Виммер отправил мяч в свои ворота.

В параллельной встрече этой же группы сборная Ирландии переиграла сборную Грузии – 1:0. Единственный мяч на свой счет записал защитник Шеймус Коулман. Отметим, что в грузинской сборной с первых минут на поле появились вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория, защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, а также полузащитники "Спартака" и "Краснодара" Джано Ананидзе и Торнике Окриашвили. Ананидзе был заменен на 73-й минуте встречи.

В третьем матче группы D Сербия в гостях разгромила Молдавию – 3:0. Голами отметились полузащитники Филипп Костич и Душан Тадич, а также защитник Бранислав Иванович. В составе команды Игоря Добровольского все 90 минут на поле провели хавбек "Ростова" Александр Гацкан и вратарь "Мордовии" Илья Чебану, а полузащитники "Сибири" Евгений Чеботару был заменен на 77-й минуте. Игрок ЦСКА Зоран Тошич появился на поле на 69-й минуте.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Австрия – Уэльс – 2:2 (1:2)

Голы: Аллен, 22 (0:1). Арнаутович, 28 (1:1). Виммер, 45+1 – в свои ворота (1:2). Арнаутович, 48 (2:2).

Австрия: Альмер (Езджан, 58), Кляйн, Драгович, Хинтереггер, Виммер, Юнузович (Шепф, 79), Баумгартлингер, Алаба, Янко, Арнаутович (Шауб, 87), Забитцер.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Тэйлор (Хувс, 90+1), Дэйвис, Ледли, Кинг, Аллен (Эдвардс, 56), Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 77).

Предупреждения: Арнаутович, 50. Дэйвис, 60. Янко, 90.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

6 октября. Вена. Стадион "Ernst Happel".

Ирландия – Грузия – 1:0 (0:0)

Гол: Коулман, 56.

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд, Коулман, Даффи, Маккарти, Макклин, Брэйди (Уилан, 79), Хендрик, Лонг (О`Ши, 90+4), Уолтерс.

Грузия: Лория, Наваловский (Кобахидзе, 89), Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Ананидзе (Схиртладзе, 73), Даушвили (Качарава, 90+3), Окриашвили, Казаишвили, Гвилия, Мчедлидзе.

Предупреждения: Хендрик, 83. Мчедлидзе, 87.

Судья: Шапрон (Франция).

6 октября. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".

Молдавия – Сербия – 0:3 (0:2)

Голы: Костич, 19 (0:1). Иванович, 37 (0:2). Тадич, 60 (0:3).

Молдавия: Чебану, Епуряну, Раку, Болохан, Карп, Гацкан, Бугаев, Кожокарь, Чеботару (Гынсарь, 78), Дедов (Сидоренко, 63), Андроник (Михалев, 69).

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Рукавина, Вукович (Митрович, 70), Настасич, Гудель, Миливоевич, Костич (Тошич, 70), Тадич, Павлович (Катаи, 46).

Предупреждения: Коларов, 33. Вукович, 39. Кожокарь, 40. Болохан, 87.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

6 октября. Кишинев. Стадион "Zimbru".