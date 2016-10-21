17:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Австралийских фанатов попросили не радоваться в матче с Таиландом из-за траура

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Федерация футбола Австралии рекомендовала фанатам сборной воздержаться от позитивных эмоций в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Таиланда. Фанатам также советуют одеваться в одежду неярких цветов, любые атрибуты для поддержки (баннеры, флаги, плакаты, барабаны, дудки) не будут допущены на стадион, а также строго запрещено исполнение песен.

Причиной стал годичный траур в Таиланде, объявленный в связи со смертью короля Пумипона Адульядета. Монарх правил страной с 1946 года и ушел из жизни в 88 лет.

Игра Таиланд - Австралия пройдет 15 ноября в Бангкоке.

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