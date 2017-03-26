Англия обыграла Литву, Армения победила Казахстан Бородюка в отборе ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии на своем поле нанесла поражение Литве – 2:0. По голу забили Джермейн Дефо и заменивший его во втором тайме Джейми Варди. 34-летнему Дефо удалось отличиться в первом же матче после четырехлетнего отсутствия в национальной команде. Англичане лидируют в группе F, Литва занимает четвертое место.
В другом поединке Армения дома обыграла Казахстан (2:0). По голу забили Генрих Мхитарян и экс-полузащитник "Спартака" Арас Езбилис. Форвард "Урала" Эдгар Манучарян вышел у хозяев на замену на 65-й минуте. Отметим, что команда Александра Бородюка большую часть второго тайма провела в меньшинстве. Армения поднялась на четвертую строчку в группе Е. Казахстан с двумя очками остался на последнем месте.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа Е
Армения – Казахстан – 2:0 (0:0)
Голы: Мхитарян, 73 (1:0). Езбилис, 75 (2:0).
Армения: Бегларян, Айрапетян, Ароян, Восканян, Андонян, Казарян (Барсегян, 5), Пизелли (Манучарян, 65), Мхитарян, Оганесян, Малакян, Саркисов (Езбилис, 70).
Казахстан: Лория, Шомко, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Нургалиев, Куат (Дмитренко, 82), Исламхан (Байжанов, 87), Тагыберген, Нусербаев, Тунгышбаев (Мужиков, 79).
Предупреждения: Бейсебеков, 18. Малый, 20. Саркисов, 28. Ароян, 48. Тагыберген, 54. Езбилис, 77.
Удаление: Малый, 64.
Судья: Ставрев (Македония).
26 марта. Ереван. Стадион "Республиканский".
Группа F
Англия – Литва – 2:0 (1:0)
Голы: Дефо, 22 (1:0). Варди, 66 (2:0).
Англия: Харт, Уокер, Кин, Стоунс, Бертранд, Дайер, Алли, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Дефо (Варди, 60), Стерлинг (Рэшфорд, 60).
Литва: Шеткус, Вайткунас, Киянскас, Л.Климавичюс, Славицкас, Новиков (Григаравичюс, 54), Куклис, Жулпа, Сливка (Паулюс, 87), Черных, Вальскис (Матулевичюс, 74).
Предупреждения: Вайткунас, 46. Жулпа, 59. Рэшфорд, 73.
Судья: Бюке (Франция).
26 марта. Лондон. Стадион "Уэмбли".
vard432
Нынешняя сборная России ни в одной отборочной группе не заняла бы выше четвертого места, т.е. как раз уровень Армении или Казахстана.
21:54
echo2011
Казахстан Бородюка примерно равен России Черчесова.
21:30