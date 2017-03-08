Андрей Шевченко: "Хорватам нельзя позволять спокойно разыгрывать мяч"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что его команда хорошо готова к матчу отбора ЧМ-2018 с Хорватией. Встреча состоится 24 марта в Загребе.

– У нас достаточно информации, и мы хорошо понимаем, что этой команде нельзя дать разгуляться, – цитирует Xsport Шевченко. – Нужны коллективный прессинг (не индивидуальный, а именно коллективный), высокий темп, который надо поддерживать на протяжении всех 90 минут. Хорватам нельзя позволять спокойно разыгрывать мяч, иначе будет очень тяжело – у них хорошие исполнители. Мы должны нацеливаться на очень плотную игру, не давать времени на принятие решений. Но в любом случае мы не станем забывать свой футбол. Будем пытаться контролировать мяч и проводить атаки.

– В составе соперника достаточно квалифицированных футболистов. Кого-то из них можете выделить?

– Пожалуй, игроков середины поля – Луку Модрича, Ивана Ракитича, Матео Ковачича. Важная фигура в атаке – Марио Манджукич, хорошие фланги. Для нас, конечно, большой плюс, что не играет Иван Перишич, но его, думаю, найдут кем заменить. Жестко и плотно работают защитники – в обороне клетчатые допускают мало ошибок.

В общем, получается, я вам назвал почти всю команду (улыбается), которая к тому же хорошо сыгранна, они давно выступают вместе. Все исполнители пребывают на ведущих ролях в своих клубах. Но у нас есть пара решений, мы их сейчас обсуждаем и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.