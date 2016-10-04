10:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Зинченко: "В сборной Турции очень много хороших исполнителей"

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высоко оценил команду Турции, против которой украинцам предстоит сыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча состоится 6 октября в Турции и начнется в 21.45 по московскому времени.

- О сборной Турции знаю, что там очень много хороших исполнителей и молодых в том числе, – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1". - Сборная Турции прогрессирует с каждым годом, и это бросается в глаза. Кого знаю в стане соперника? Это Эмре Мор из дортмундской "Боруссии" и Унал Энес из "Твенте". С ними я проходил предсезонную подготовку в "Манчестер Сити".

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