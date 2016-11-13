Александр Глеб: "Ивелин Попов - самый опасный в составе Болгарии"

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Болгарии отметил, что нельзя допускать ошибок. По словам хавбека, особенно опасен в команде соперника игрок "Спартака" Ивелин Попов.



– Мы приехали в Болгарию, чтобы заработать как минимум одно очко, а желательно – три, – цитирует Глеба Novsport. – Мы понимаем, что сборная Болгария – команда выше среднего европейского уровня. У них много сильных игроков, из которых наиболее опасен Ивелин Попов. Безусловно, их атаки будут представлять угрозу. Думаю, это будет упорный и равный матч. Не могу назвать фаворита в преддверии игры. Наша главная цель в том, чтобы не допускать ошибок – тогда у нас будет шанс. Если нам удастся забить на один гол больше, чем сопернику, то мы будем счастливы.