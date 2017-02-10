14 апреля на "Крестовском" пройдет лазерное шоу

В середине весны на стадионе "Крестовский" состоится лазерное шоу. Об этом в интервью "СЭ" заявил советник губернатора Санкт-Петербурга Григорий Путинцев. Кроме того, по словам вице-губернатора города Игоря Албина, 14 апреля планируется открытие пешеходного моста через Неву от стадиона к Яхтенной улице. (Гоша ЧЕРНОВ)
Чупа-чупас
Странные люди, он изначально строился как многофункциональный!
19:11
Exsorsist
Еще и лазерное шоу решили распилить. )))))
17:48
изсибири
Зато теперь там можно проводить лазерные шоу... А мы всё переживали: чего так долго, чего так дорого...
16:30