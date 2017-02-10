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14 апреля на "Крестовском" пройдет лазерное шоу

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В середине весны на стадионе "Крестовский" состоится лазерное шоу. Об этом в интервью "СЭ" заявил советник губернатора Санкт-Петербурга Григорий Путинцев. Кроме того, по словам вице-губернатора города Игоря Албина, 14 апреля планируется открытие пешеходного моста через Неву от стадиона к Яхтенной улице. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Чупа-чупас

Странные люди, он изначально строился как многофункциональный!

19:11

Exsorsist

Еще и лазерное шоу решили распилить. )))))

17:48

изсибири

Зато теперь там можно проводить лазерные шоу... А мы всё переживали: чего так долго, чего так дорого...

16:30

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