14 апреля на "Крестовском" пройдет лазерное шоу

В середине весны на стадионе "Крестовский" состоится лазерное шоу. Об этом в интервью "СЭ" заявил советник губернатора Санкт-Петербурга Григорий Путинцев. Кроме того, по словам вице-губернатора города Игоря Албина, 14 апреля планируется открытие пешеходного моста через Неву от стадиона к Яхтенной улице. (Гоша ЧЕРНОВ)