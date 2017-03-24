Женская сборная Германии вернулась в лидеры рейтинга ФИФА, Россия – 25-я

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию ретйинга женских сборных. На первое место вернулась Германия, опередив США. Замыкает тройку команда Франции.

Сборная России, проигравшая 3 из 4 мартовских матчей, опустилась на 2 позиции и теперь занимает 25-е место.

Рейтинг женских сборных ФИФА

Положение на 24 марта

1 (2*). Германия – 2108 очков

2 (1). США - 2105

3 (3). Франция – 2072

4 (5). Англия – 2022

5 (4). Канада – 2017

6 (7). Япония – 1977

6 (8). Швеция – 1977

8 (6). Австралия – 1976

9 (9). Бразилия – 1961

10 (10). КНДР - 1953…

25 (23). Россия – 1736.

* - положение в предыдущем рейтинге