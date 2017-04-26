Россия сыграет в отборе ЧМ-2019 с Англией, Уэльсом, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном

Вчера в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира-2019. Как сообщает официальный сайт РФС, сборная России попала в группу 1 вместе с Англией, Уэльсом, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В этом году 19 сентября россиянки на выезде сыграют с Англией, а 24 октября - дома с Уэльсом. В следующем году 5 апреля состоится выездной матч с Боснией и Герцеговиной, 9 апреля - выездная игра с Казахстаном, 8 июня – домашний поединок с Англией, 12 июня - выездная встреча с Уэльсом, 30 августа – домашний матч с Казахстаном, а 4 сентября - домашняя игра с Боснией и Герцеговиной.

В финальную часть турнира, которая пройдет во Франции, напрямую выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре сборные, финишировавшие вторыми, которые продемонстрируют лучшие результаты во встречах с первой, третьей и четвертой командами своих групп, 1 - 9 октября и 5 - 13 ноября 2018 года разыграют в стыковых матчах последнюю путевку от Европы.