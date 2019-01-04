Карпова сменила "Валенсию" на "Севилью"

Российская футболистка Надежда Карпова подписала контракт с "Севильей", сообщает официальный сайт испанского клуба. Россиянка перешла в "Севилью" как свободный агент, разорвав по обоюдному согласию контракт с "Валенсией", где ее отстранили от работы с основной командой.

Карпова выступала за "Валенсию" с 2017 года. В прошлом сезоне она забила три мяча в 22 матчах чемпионата Испании.

– Я горжусь тем, что подписала контракт с "Севильей", это большой клуб, – заявила Карпова. – Мы будем усердно работать, чтобы улучшить результаты.