06:21 | ФУТБОЛ — Украина

Ярмоленко получает в "Динамо" 5 миллионов долларов за сезон

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Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Украины, сообщает "Футбол 24". Его зарплата составляет 5 миллионов долларов за сезон. На втором месте по этому показателю - защитник "Шахтера" Дарио Срна (4,5 миллиона), на третьем - его одноклубник Бернард (4).

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков украинской лиги входят: Тайсон ("Шахтер", 2,2), Марлос ("Шахтер", 2,2), Ярослав Ракицкий ("Шахтер", 2,2), Евгений Хачериди ("Динамо", 2), Фред ("Шахтер", 1,6), Эдуарду ("Шахтер", 1,6), Андрей Пятов ("Шахтер", 1,6).

Дополнительная информация

https://football24.ua/10_naybilsh_visokooplachuvanih_futbolistiv_upl_infografika_n344741/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно-белый Коммаяк

О! А нам говорят, что они недоедают.....

07:53

Андрей Палыч 1979

Зачем нам это здесь читать,сколько майданутый хохлопонец получает!?

07:12

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