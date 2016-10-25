Ярмоленко получает в "Динамо" 5 миллионов долларов за сезон

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Украины, сообщает "Футбол 24". Его зарплата составляет 5 миллионов долларов за сезон. На втором месте по этому показателю - защитник "Шахтера" Дарио Срна (4,5 миллиона), на третьем - его одноклубник Бернард (4).

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков украинской лиги входят: Тайсон ("Шахтер", 2,2), Марлос ("Шахтер", 2,2), Ярослав Ракицкий ("Шахтер", 2,2), Евгений Хачериди ("Динамо", 2), Фред ("Шахтер", 1,6), Эдуарду ("Шахтер", 1,6), Андрей Пятов ("Шахтер", 1,6).