Шевченко понизят зарплату в сборной Украины

Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) одобрил продление контракта с главным тренером сборной Андреем Шевченко, но по условиям нового контракта, специалист и его помощники будут получать меньшую сумму. Отмечается, что Шевченко и его тренерский штаб выразили согласие с этим решением. Косвенно информацию подтвердил президент ФФУ Андрей Павелко.

– Сегодня этот блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером, – цитирует "Террикон" Павелко. – Конечно, мы бы хотели эффективно оптимизировать любые затраты. Есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать выводы, как жить дальше и какие цели ставить, с кем развивать украинский футбол и национальную сборную.

Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года, он сменил на этом посту Михаила Фоменко. Под руководством именитого форварда "Милана" украинцы не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018.