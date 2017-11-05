"Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь"

"Шахтер" в матче 15-го тура чемпионата Украины обыграл на выезде "Мариуполь" - 3:1. В составе "горняков" по голу забили нападающие Факундо Феррейра, Марлос и Бернард. За мариупольскую команду - форвард Руслан Фомин. Донецкая команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице. На данный момент "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на 10 очков.

Напомним, бело-голубы в августе отказались ехать на игру в Мариуполь. Руководство клуба утверждало, что команде не могут быть предоставлены гарантии безопасноти. "Динамо" было засчитано поражение со счетом 0:3.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

15-й тур

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3 (0:2)

Голы: Феррейра, 30 (0:1). Марлос, 45 (0:2). Фомин, 48 (1:2). Бернард, 56 (1:3).