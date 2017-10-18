Гендиректор "Шахтера": "Ждем ответа по допинг-пробе Срны"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что клуб направил запрос в антидопинговый комитет по поводу пробы "А" защитника Дарио Срны. Ранее сообщалось, что хорват может быть отстранен от футбола на срок от 2 до 4 лет. Запрещенный препарат нашли у капитана "горняков" весной во внесоревновательный период.

- Юристы подали запрос в антидопинговый украинский комитет, чтобы нам дали протокол, каким образом провалилась проба "А", и в зависимости от этого ответа будут приниматься дальнейшие шаги, - приводит "Футбол 1" слова Палкина. - Сейчас мы ждет ответ от антидопингового агентства.

- Матч против "Фейеноорда" Дарио смотрел по телевизору или на стадионе?

- На этой игре его не было, и на это есть личные причины. Он присутствовать будет, на ближайшей игре вы его увидите.

- Ввиду отсутсвия Дарио, какая сейчас погода в раздевалке?

- Знаете, недавно у Андрея Пятова спрашивали, кто у нас является капитаном. Он ответил, что наш капитан – это Дарио Срна. Физически на поле его нет, но он всегда с нами. Обстановка в команде хорошая, настроение прекрасное, только брать и выигрывать.