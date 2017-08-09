06:47 | Футбол — Суперкубок УЕФА

Зинедин Зидан: "Реал" не выпадал из игры ни на минуту, и это потрясающе"


Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча за Супрекубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что команда контролировала ход поединка. По его словам, мадридцы прибавляют от игры к игре.

- Мы все время стараемся прибавлять, - приводит пресс-служба УЕФА слова Зидана. - И по сравнению с последними тремя-четырьмя матчами команда сыграла гораздо лучше. Мы не выпадали из игры ни на минуту. Это потрясающе. В этом году будет сложнее - впереди трудные матчи, но мы хотим продолжить нашу серию.

Невозможно играть в красивый футбол на протяжении всего матча. Мы играли очень качественно, порой нам приходилось непросто, тут я должен согласиться, но в целом мы контролировали ход матча. Забей Бэйл, и все было бы кончено. Но все-таки нам противостоял очень сильный соперник, который изо всех сил старался осложнить нам жизнь. Вполне нормально, что и у нас были проблемы.

Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА-2017. "Реал" vs "МЮ"
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