Тимощук – о победе в финале Кубка УЕФА: "Не осознавали, насколько это глобальное событие"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук назвал самым значимым событием еврокубковой кампании питерцев в сезоне-2007/08 домашнюю победу над "Баварией" (4:0, первый матч – 1:1) в полуфинале Кубка УЕФА. Экс-хавбек, а в настоящее время тренер сине-бело-голубых, отметил, что после такого результата команда ощущала себя фаворитом перед финалом против "Рейнджерс" (2:0).

– 14 мая отмечается юбилей победы "Зенита" в Кубке УЕФА. Можете назвать самое значимое событие, которое произошло на пути к трофею?

– Недавно мы все вспоминали победу над "Баварией", – цитирует официальный сайт "Зенита" Тимощука. – Наверное, это была самая сложная дуэль и самая знаковая. Это был сильнейший соперник из всех, с кем мы тогда играли.

– Перед ответной встречей с "Баварией" вы могли предположить, что обыграете ее с таким крупным счетом?

– Нет. Но после ничьей в первом матче мы ставили перед собой задачу выйти в финал. Более того, мы в это верили. Конечно, не думали, что получится такой разгром, но команда выходила на поле настроенной на победу.

– Позже вы сами стали игроком "Баварии". Вспоминали тот матч с новыми партнерами?

– Да, и с Рибери, и со Швайнштайгером, и с Миро Клозе. Такие разговоры время от времени возникали, но они были шутливыми – я мог, например, спросить, как им игралось против такого сильного соперника. Для них то поражение стало серьезным ударом.

– После полуфинала с "Баварией" фаворитом в матче с "Рейнджерс" считался уже "Зенит".

– Да, мы тоже это чувствовали. Но в футболе бывает так, что самоуверенность и ажиотаж вокруг команды выбивают ее из нужного настроя. Каждый из нас понимал, что мы лучше шотландцев, но мы посмотрели их полуфинальный матч с "Фиорентиной", в котором итальянцы не реализовали порядка десяти стопроцентных моментов, а Глазго выстоял и победил, и осознали, что расслабляться нельзя.

С шотландцами всегда интересно играть – это очень боевитые команды, которые бьются до конца. Зачастую эти люди не обладают каким-то невероятным мастерством, но у них есть характер и готовность отдать все на футбольном поле. Поэтому, выходя на финал, мы понимали, что одного статуса фаворитов мало – нужно подтвердить его делом.

Сейчас я вам об этом рассказываю, и у меня перед глазами та атмосфера, тот стадион, та поддержка болельщиков: наша трибуна за воротами, все бело-голубое, все в шарфах. Сумасшедшая поддержка! Мы ее ощутили, еще когда подъезжали к стадиону.

Конечно, мы понимали, что можем сделать историю, но тогда еще не осознавали, насколько это событие глобальное. К счастью, сейчас мы можем об этом говорить как о свершившемся факте и праздновать небольшой юбилей победы. Для нас всех это большое счастье – быть участниками той триумфальной команды, которая добилась титулов практически во всех турнирах, в которых участвовала.

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