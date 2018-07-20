15:53 | Футбол — Трансферы

Зотов перешел в "Енисей" на правах аренды


Полузащитник "Динамо"  Александр Зотов проведет предстоящий сезон в "Енисее" на правах аренды, информирует официальный сайт красноярского клуба.

В минувшем сезоне Зотов провел 15 матчей в составе "Динамо" и забил 2 гола. 

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