Зотов перешел в "Енисей" на правах аренды

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов проведет предстоящий сезон в "Енисее" на правах аренды, информирует официальный сайт красноярского клуба.
Полузащитник @FCDM_official Александр Зотов проведет сезон в "Енисее" на правах аренды: https://t.co/SdPr0S4KbG pic.twitter.com/l85MRjxRZY– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Зотов провел 15 матчей в составе "Динамо" и забил 2 гола.
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https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2018/07/20/%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD/