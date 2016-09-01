00:54 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Зенит" объявил о переходе Гарая в "Валенсию"

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Эсекиэля Гарая в "Валенсию". Финансовые подробности сделки не сообщаются.

29-летний аргентинец перешел в "Зенит" летом 2014 года и в общей сложности провел за питерский клуб 75 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Гарай стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

"Зенит" поблагодарил Гарая и пожелал ему успехов в новой команде.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/01/esekiel-garay-proshchaetsya-s-peterburgom/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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