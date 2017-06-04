"Зенит" может предложить "Интеру" 40 миллионов евро за Брозовича и Мурильо

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приглашении двух футболистов "Интера" в российский клуб, сообщает Tuttomercatoweb. Речь идет о полузащитнике Марсело Брозовиче и защитнике Джейсоне Мурильо.
Ожидается, что трансфер двух игроков обойдется "Зениту" в 40 миллионов евро. Напомним, что Манчини дважды работал в "Интере" – в 2004-2008 и 2014-2016. 25-летний Мурильо в минувшем сезоне провел 34 матча в клубных турнирах, забил один мяч и отдал одну передачу.
На счету 24-летнего Брозовича 28 игр, 6 голов и 4 передачи. Концовку сезона хорват пропускал из-за разногласий с клубом.
rusfed 2.0
Клептократия
12:35
Смерть сусликам
gruzovik62 Задолбали!! Мать вашу!!! Почему сначала непосиотреть питерских игроков!!! В молодежке и дубле!! Так нет, сразу надо двух бесполезных игроков покупать! у нас есть ужеМолло и Эрнани!! Козлы !!!--------------------------------- Это Манчини, он имея прекрасный состав в Мансити за 2 года 330млн потратил, из которых половина в пустоту, такое впечатление долю с агентов имеет.
12:34
gruzovik62
Задолбали!! Мать вашу!!! Почему сначала непосиотреть питерских игроков!!! В молодежке и дубле!! Так нет, сразу надо двух бесполезных игроков покупать! у нас есть ужеМолло и Эрнани!! Козлы !!!
12:30
Смерть сусликам
За 40 млн, маловато будет придется у них еще за 20 млн Паласио брать тогда сойдутся.
12:29