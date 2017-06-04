"Зенит" может предложить "Интеру" 40 миллионов евро за Брозовича и Мурильо

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приглашении двух футболистов "Интера" в российский клуб, сообщает Tuttomercatoweb. Речь идет о полузащитнике Марсело Брозовиче и защитнике Джейсоне Мурильо.

Ожидается, что трансфер двух игроков обойдется "Зениту" в 40 миллионов евро. Напомним, что Манчини дважды работал в "Интере" – в 2004-2008 и 2014-2016. 25-летний Мурильо в минувшем сезоне провел 34 матча в клубных турнирах, забил один мяч и отдал одну передачу.

На счету 24-летнего Брозовича 28 игр, 6 голов и 4 передачи. Концовку сезона хорват пропускал из-за разногласий с клубом.

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