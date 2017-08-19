"Ювентус" заинтересован в аренде Ренату Санчеша

"Ювентус" хочет арендовать полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее мюнхенский клуб отказался продавать 20-летнего игрока "Милану", однако заявил, что готов рассмотреть вариант с арендой португальца без опции выкупа.

Напомним, Санчеш перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом прошлого года он в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.