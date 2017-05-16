"Ювентус" попробует приобрести Наингголана

"Ювентус" планирует этим летом усилиться игроком "Ромы" Раджой Наингголаном, сообщает Football Italia. Туринский клуб готов отдать за 29-летнего бельгийца 40 миллионов евро. "Старая синьора" в переговорах задействует бывшего игрока римлян Миралема Пьянича, который прошлым летом перебрался в "Юве". Босниец попробует убедить Наингголана согласиться на трансфер. Ранее бельгийский полузащитник заявлял о том, что никогда не перейдет в "Ювентус". В случае отказа туринцы готовы подписать 18-летнего полузащитника "Пескары" Мамаду Кулибали.