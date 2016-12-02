"Ювентус" нацелился на "нового Жунинью"

Полузащитник "Монако" Габриэл Боскилиа попал в сферу интересов "Ювентуса", утверждает Calciomercato. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи следит за выступлениями 20-летнего бразильца на протяжении трех последних лет, начиная с чемпионата мира U-17. Бело-черные пытались купить хавбека в прошлом году, но монегаски определи их, заплатив "Сан-Паулу" 7 миллионов евро.

Боскилиа сравнивают со знаменитым в прошлом игроком "Лиона" и сборной Бразилии Жунинью Пернамбукану. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами.